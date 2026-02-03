Эксперт Шурыгин: план по обеспечению мирного соглашения с Украиной грозит войной против РФ

Фото: depositphotos/JaneUK

План Украины, США и Евросоюза (ЕС) по обеспечению мирного соглашения является планом второго этапа войны против России. Об этом в эфире радио КП заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист напомнил, что, согласно многоуровневому сценарию поддержки Киева в период перемирия с Россией, в случае нарушения перемирия в течение 24 часов Киев должен будет вынести дипломатическое предупреждение, а украинские военные смогут принять "любые необходимые меры".

Если боевые действия продолжатся, то к инциденту подключится так называемая коалиция желающих, включая ЕС, Великобританию, Турцию, Норвегию и Исландию. Если спустя 3 дня нарушение перемирия перерастет в конфликт, Запада даст военный ответ при участии США.

Шурыгин уверен, что этот план предусматривает прямое вступление Запада в войну против России. Специалист считает, что Киев выступит "застрельщиком" и сам спровоцирует конфликт с РФ, как уже было с Минскими соглашениями.



"А дальше никто не слушает никакие российские аргументы. Никто не обращает внимания ни на какие провокации, а просто включается в действие этот самый план", – резюмировал специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что вскоре по переговорам по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости. Во время дипломатического процесса "много чего происходит", но, по его словам, "дела идут очень хорошо".

В это же время генсек НАТО Марк Рютте указывал, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, от тех стран НАТО, которые согласились на это, появятся самолеты в воздухе и поддержка в море.

