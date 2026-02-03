Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 20:56

Политика
Главная / Новости /

Эксперт Шурыгин: план по обеспечению мирного соглашения с Украиной грозит войной против РФ

Военный эксперт оценил риски плана Украины, США и ЕС по обеспечению мирного соглашения

Фото: depositphotos/JaneUK

План Украины, США и Евросоюза (ЕС) по обеспечению мирного соглашения является планом второго этапа войны против России. Об этом в эфире радио КП заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист напомнил, что, согласно многоуровневому сценарию поддержки Киева в период перемирия с Россией, в случае нарушения перемирия в течение 24 часов Киев должен будет вынести дипломатическое предупреждение, а украинские военные смогут принять "любые необходимые меры".

Если боевые действия продолжатся, то к инциденту подключится так называемая коалиция желающих, включая ЕС, Великобританию, Турцию, Норвегию и Исландию. Если спустя 3 дня нарушение перемирия перерастет в конфликт, Запада даст военный ответ при участии США.

Шурыгин уверен, что этот план предусматривает прямое вступление Запада в войну против России. Специалист считает, что Киев выступит "застрельщиком" и сам спровоцирует конфликт с РФ, как уже было с Минскими соглашениями.

"А дальше никто не слушает никакие российские аргументы. Никто не обращает внимания ни на какие провокации, а просто включается в действие этот самый план", – резюмировал специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что вскоре по переговорам по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости. Во время дипломатического процесса "много чего происходит", но, по его словам, "дела идут очень хорошо".

В это же время генсек НАТО Марк Рютте указывал, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, от тех стран НАТО, которые согласились на это, появятся самолеты в воздухе и поддержка в море.

Читайте также


политика

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика