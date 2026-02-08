Форма поиска по сайту

Фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel DeSlover

Музыкант Брэд Арнольд, основатель и фронтмен американской рок-группы 3 Doors Down, скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет. Об этом сообщили его коллеги по группе в официальном обращении.

Причиной смерти стала онкологическая болезнь. Арнольд ушел из жизни в кругу семьи во сне.

О своем диагнозе – светлоклеточной карциноме почки IV стадии с метастазами в легкие – Арнольд публично объявил еще в марте 2025 года.

Музыкант стоял у истоков 3 Doors Down с момента ее создания в 1996 году и на протяжении почти трех десятилетий был бессменным вокалистом и автором песен. Группа, играющая в стилях пост-гранж и хард-рок, добилась мирового признания.

Дискография группы включает 6 студийных альбомов, четыре из которых стали мультиплатиновыми, разойдясь тиражом более миллиона копий каждый.

