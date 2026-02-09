Сваха Сябитова: россиянкам не стоит рассчитывать на предложение 14 февраля

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Россиянкам не стоит рассчитывать на "магию" Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, и ждать предложения выйти замуж в эту дату. Об этом в беседе с Life.ru сообщила телеведущая и сваха Роза Сябитова.

По ее словам, инициативу в отношениях обычно проявляет мужчина. Решение сделать предложение он принимает исходя из внутренней готовности, а не из-за красивой даты в календаре, сказала Сябитова. При этом ни одна дата, считает она, не станет гарантией счастья в браке.

"Важны не цифры, важно доверие в отношениях, ради чего люди идут, насколько совпадают у них цели в семейной жизни и цели на будущее", – сказала Сябитова.

За годы практики свахе так и не удалось распознать универсальные "триггеры", которые побудят мужчину сделать столь важный романтический жест. Все сугубо индивидуально: для одних причиной становится сходство партнерши с матерью, для других – ее полная противоположность, отметила телеведущая.

По ее словам, женщине важно учитывать, что с биологической точки зрения именно она выбирает отца будущих детей, оценивая его потенциал как добытчика и защитника. Однако в рамках патриархальных отношений формальное финальное решение все равно остается за мужчиной, а женщина должна лишь дать понять, что именно она станет лучшим выбором.

Не менее важно, по мнению Сябитовой, оставаться в отношениях собой, а не играть какую-либо роль, поскольку мужчине предстоит жить с реальным человеком, а не "версией для праздника".

Ранее стало известно, что в Москве 14 февраля собираются пожениться около 700 пар. Как рассказали в пресс-службе управления ЗАГС, торжественные церемонии пройдут во всех столичных дворцах бракосочетания.

Отмечалось, что 700 пар – достаточно много для зимы в столице. Популярной датой для заключения брака также станет станет 26 февраля.