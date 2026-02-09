В РФ временная регистрация вакцины от аллергии запланирована на второй квартал 2026 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Временная регистрация российской вакцины от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии планируется во втором квартале 2026 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.

"Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований, и после сезона пыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину", – цитирует Скворцову РИА Новости.

Ранее ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили мультивалентную вакцину против гриппа, созданную на основе технологии мРНК. По данным ученых, ее можно адаптировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса.

Вакцина уже разработана и предлагается к внедрению фармацевтическим компаниям. Технология мРНК в целом проще, чем создание белковых вакцин. Она основана на "переводе" генетического кода в молекулу мРНК, которая затем вводится в организм.

