21 января, 20:37

Общество

Путин заявил, что фармацевтика РФ сделала колоссальный шаг вперед за последние годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фармацевтическая отрасль в России за последние годы сделала колоссальный шаг вперед. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Хотел бы отметить, что за последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь. Но как Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга. – Прим. ред.) сам сказал – есть над чем работать", – отметил глава государства.

Как заявил Алиханов Путину, Россия не должна становиться заложником дженериковой модели развития фарминдустрии. Министр считает, что объем исследований нужно восстанавливать. Глава Минпромторга добавил, что по итогам прошедшего года у ведомства есть предложение о создании нового механизма поддержки инноваций.

"Речь идет о компенсации фактических затрат на клинические исследования, если они привели к созданию уникального для мировой практики препарата, так называемый первый в классе, или превосходят существующие методы лечения. В первом полугодии закончим эту работу и надеемся провести первый отбор уже в этом году", – добавил Алиханов.

Кроме того, глава Минпромторга доложил, что в настоящее время фармпроизводители в России выпускают 86% наименований перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министр добавил, что доля российских препаратов на отечественном рынке составляет 63%, а в госзаказах – больше 80%.

Путин в ходе совещания также заявил, что в России льготные лекарства должны быть доступны в каждом населенном пункте. Глава государства назвал это социальным обязательством страны. И подчеркнул, что все должно выполняться должным образом.

Президент указал на необходимость направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу, своевременно заключать контракты на покупку препаратов, а также выстраивать логистику.

