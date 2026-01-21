Путин заявил, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом населенном пункте РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Льготные лекарства должны быть доступны в каждом населенном пункте и регионе России. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства.

"Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику", – указал президент.

По его словам, граждане после диагностики заболеваний и перенесенных операций в некоторых населенных пунктах не всегда могут найти нужные лекарства. Это касается как бесплатных препаратов, так и лекарств по низким фиксированным ценам. Также речь идет и о жизненно необходимых препаратах.

Кроме того, российский лидер попросил доложить ему о развитии отечественного производства лекарств и вакцин, а также об увеличении мощности фармпредприятий.

Ранее эксперты рассказывали, что жители России в 2025 году чаще приобретали лекарственные препараты по акциям или искали дешевые аналоги. Основными причинами стали рост цен на лекарства, снижение доходов населения, а также увеличение на рынке числа доступных аналогов.

