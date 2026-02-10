Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:15

Экономика

Число участников земельно-имущественных торгов в Москве превысило 550 тысяч

Фото: Мосфото

Число участников земельно-имущественных торгов в Москве превысило 550 тысяч. За 10 лет на торгах реализовали 95,7 тысячи объектов недвижимости, рассказала заммэра столицы Мария Багреева.

Вице-мэр напомнила, что Москва предлагает на торгах широкий спектр имущества.

"Предпринимателей, как правило, интересуют помещения и отдельно стоящие здания, в которых можно открыть магазины, организации сферы услуг, образовательные и спортивные центры, а также другие виды бизнеса", – сказала Багреева.

По ее словам, также популярностью пользуются нестационарные торговые объекты. В свою очередь, граждане отдают предпочтения квартирам, машино-местам и земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство.

На Инвестиционном портале Москвы можно ознакомиться с перечнем выставляемых на торги объектов. Большинство лотов доступно всем желающим, однако некоторые доступны только компаниям с опытом соответствующей деятельности.

В свою очередь, руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что торги проходят полностью онлайн.

"Среди участников аукционов большую часть составляют физические лица. В 2025 году на торгах было реализовано почти в полтора раза больше объектов, чем 10 лет назад, а количество участников выросло втрое", – добавил Пуртов.

Для участия в торгах требуется пройти регистрацию на электронной площадке "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве провели 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий. Общая площадь объектов превысила 56 тысяч квадратных метров. Из 54 аукционов 46 представляли собой торги по продаже имущества, а еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

экономиканедвижимостьгород

