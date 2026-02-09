Форма поиска по сайту

09 февраля, 07:15

Город выставил на аукцион помещение в усадьбе XIX века в Басманном районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Городские власти выставили на аукцион право аренды помещения в усадьбе на Покровском бульваре, расположенной в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Усадьба на Покровском бульваре, связанная с именем Юлии Крестовниковой, представительницы династии Морозовых, – это часть исторического облика Москвы, который формируется в том числе и предпринимателями", – указал Пуртов.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Предприниматели смогут получить право на аренду помещений на втором этаже усадьбы XIX века сроком на 10 лет. При этом инвестора обяжут согласовывать любые работы в здании со специалистами. Общая площадь объекта превышает 466 квадратных метров. Арендодателем объекта выступает департамент городского имущества.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 24 февраля. Торги пройдут 27 февраля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В прошлом году в Москве провели 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий. Общая площадь объектов превысила 56 тысяч квадратных метров. Из 54 аукционов – 46 представляли собой торги по продаже имущества, а еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

