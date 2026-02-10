Мирный житель пострадал при атаке БПЛА по автомобилю в ДНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель пострадал в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе Макеевки. В результате атаки ударного БПЛА тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.

Вечером 9 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел во время объезда по Белгороду. Он был вынужден спрятаться в укрытии вместе с сотрудниками аварийных бригад.