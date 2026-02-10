Жена Ливанова опровергла слухи об ухудшении состояния актера

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Супруга советского и российского актера Василия Ливанова Елена опровергла информацию об ухудшении его состояния и о том, что он начал терять память. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Ранее бывшая невестка артиста Екатерина Ливанова рассказала, что у актера якобы начала ухудшаться память и он не выходит на улицу. По словам женщины, иногда артист не узнавал людей и не мог вспомнить события последних лет.

"Я не знаю, где вы эти слухи берете, все хорошо, слава Богу, дай Бог, чтобы и дальше так было", – сказала супруга Ливанова.

В последние годы народный артист РСФСР страдает от заболеваний и нередко оказывается в больнице. В конце января 2025 года стало известно о госпитализации актера. Тогда СМИ писали, что Ливанова поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, однако супруга актера опровергла эту информацию.

В феврале артиста выписали из медучреждения. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин указывал, что артиста будут постоянно возить в больницу, поскольку у него наблюдается нехватка железа.

Помимо этого, стало известно, что у актера началось поражение тканей межпозвоночных дисков, а также возникла анемия. Врачи советовали Ливанову больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

