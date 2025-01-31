Супруга Ливанова опровергла сообщения об ухудшении его состояния

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в больнице и чувствует себя нормально. При этом появившаяся в СМИ информация об ухудшении его состояния не соответствует действительности, подчеркнула супруга актера Елена Ливанова в беседе с Агентством "Москва".

"Вот откуда эта информация берется? Это просто уже какая-то бесконечная история, которая, видимо, уже никогда не закончится. Вот как мне реагировать на эту информацию?" – высказалась жена артиста.

Она подчеркнула, что Ливанов находится в нормальном состоянии и оказался вынужден лечь в больницу в силу возраста. Елена напомнила, что ее мужу уже 89 лет.

Информация об ухудшении самочувствия Ливанова начала распространяться в СМИ и телеграм-каналах некоторое время назад. Журналисты утверждали, что у актера выявили серьезное инфекционное поражение тканей.

СМИ сообщили о госпитализации Ливанова 26 января. По словам журналистов, актер несколько дней находился в реанимации. Утверждалось, что врачи диагностировали у него расстройство кровообращения головного мозга.

Уже 27 января супруга артиста подтвердила его госпитализацию, отметив, что у ее мужа все хорошо и он лежит в обычной палате. В свою очередь, друг актера, поэт-песенник Юрий Энтин уточнил, что причиной, по которой Ливанов оказался в больнице, стала нехватка железа.