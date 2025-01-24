Актер Александр Збруев сообщил, что остается в больнице и чувствует себя хорошо

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист РСФСР Александр Збруев остается в больнице, но к настоящему моменту чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в беседе с Агентством "Москва".

"Мне же все-таки уже 86 лет, поэтому надо проверяться и проходить процедуры", – сказал актер.

Он также отметил, что на данный момент сложно сказать, когда его выпишут. Артист поблагодарил за беспокойство о нем и передал привет своим поклонникам.

О госпитализации Збруева стало известно 22 января. Он отметил, что проходит различные процедуры, но не стал уточнять, какие именно, и раскрывать причину, по которой попал в больницу.

В октябре 2024 года Збруев уже попадал в московскую больницу из-за плохого самочувствия. Спустя время в "Ленкоме" рассказали, что актер чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.

Актера выписали из больницы в декабре. После этого он приступил к репетициям.