Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Александр Збруев выписан из больницы. Об этом народный артист РСФСР рассказал в беседе с Агентством "Москва", добавив, что приступил к репетициям.

"В общем, все у меня нормально", – уточнил он.

Збруева доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Спустя время в "Ленкоме" рассказали, что актер чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.

Между тем Збруев может вернуться на сцену театра "Ленком" 24 декабря для участия в спектакле "Вишневый сад".