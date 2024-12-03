03 декабря, 07:45Культура
Актер Александр Збруев выписан из больницы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Актер Александр Збруев выписан из больницы. Об этом народный артист РСФСР рассказал в беседе с Агентством "Москва", добавив, что приступил к репетициям.
"В общем, все у меня нормально", – уточнил он.
Збруева доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Спустя время в "Ленкоме" рассказали, что актер чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.
Между тем Збруев может вернуться на сцену театра "Ленком" 24 декабря для участия в спектакле "Вишневый сад".
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