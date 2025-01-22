Актер Александр Збруев рассказал о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил, что попал в больницу, передает Агентство "Москва".

"Прохожу процедуры. Чувствую себя неважно, буду лечиться. Говорить о причинах не хочется, но меня госпитализировали", – сказал Збруев.

В октябре 2024 года Збруев уже попадал в московскую больницу из-за плохого самочувствия. Спустя время в "Ленкоме" рассказали, что актер чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.

Актера выписали из больницы в декабре. Тогда он рассказал, что приступил к репетициям.