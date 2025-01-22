Буйнов: слухи о паллиативном статусе распространяет личный враг

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Слухи о паллиативном статусе (состояние человека, когда у него диагностировано хроническое неизлечимое заболевание. – Прим. ред.) народного артиста России Александра Буйнова распространяются личным врагом. Об этом заявил сам певец, сообщает News.ru.

"Я думал, что у меня нет таких врагов. Сильнейший враг. Начал кампанию с одним лечением, с другим, приписывает мне небылицы какие-то", – пожаловался Буйнов.

Сначала артист смеялся, но потом его продюсер сообщил, что после таких слухов его начали стесняться приглашать на концерты.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что артисту якобы присвоили паллиативный статус из-за последней стадии онкологии. Помощница певца Елена Козырь опровергла эти данные и добавила, что Буйнов себя великолепно чувствует и постоянно проводит концерты.

Супруга артиста Елена также неоднократно опровергала слухи об ухудшении состояния Буйнова. Она добавляла, что "не считает за людей" тех, кто придумывает и пишет такие гадости, получая за это деньги.

