Помощница певца Александра Буйнова опровергла сообщения о раке у артиста

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Помощница 74-летнего российского певца Александра Буйнова Елена Козырь опровергла информацию о диагностированной у артиста последней стадии онкологии.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что Буйнову "присвоили паллиативный статус" из-за последней стадии онкологии.

"Я не знаю, откуда взяли эту информацию. Конечно, это неправда. Великолепно себя чувствует. Вчера был концерт, сегодня, завтра и послезавтра. У нас все расписано каждый день", – цитирует Козырь News.ru.

Супруга певца Елена Буйнова также опровергла информацию об ухудшении состояния артиста.

"Все с Александром Николаевичем хорошо. Вот он сидит напротив меня и завтракает. Он ест бутерброд с колбасой и сыром. Пожалуйста, не верьте слухам. Ничего серьезного не случилось", – подчеркнула она в беседе с Агентством "Москва".

В 2020 году Буйнов перенес операцию, детали которой раскрывать не стал. Однако, по данным СМИ, тогда артисту удалили желчный пузырь. Несколько лет назад певцу поставили диагноз "рак предстательной железы", после чего удалили опухоль.

В августе этого года в Сети вновь появилась информация, что Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Тогда данные сообщения опровергла супруга артиста, заявив, что ее муж жив и планирует очередное выступление на сцене.