Певца Александра Буйнова прооперировали после приступа

Фото: instagram.com/buinovofficial
Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об исполнитель рассказал в Instagram.
Артист опубликовал снимки с пластырями на животе и сообщил, что у него произошел приступ, передает "Газета.ру".
"Случилось то, что случилось. А не скажу что, – написал 70-летний певец. – Даю подсказку – был приступ".
Детали операции и подробности о самочувствии он не раскрыл. По данным СМИ, артисту удалили желчный пузырь.
Несколько лет назад Буйнову поставили диагноз "рак предстательной железы", а затем удалили опухоль.
Ранее народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из клиники после лечения из-за проблем с сахаром.