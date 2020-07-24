Певца Александра Буйнова прооперировали после приступа

Фото: instagram.com/buinovofficial

Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об исполнитель рассказал в Instagram.

Артист опубликовал снимки с пластырями на животе и сообщил, что у него произошел приступ, передает "Газета.ру".

"Случилось то, что случилось. А не скажу что, – написал 70-летний певец. – Даю подсказку – был приступ".

Детали операции и подробности о самочувствии он не раскрыл. По данным СМИ, артисту удалили желчный пузырь.

Несколько лет назад Буйнову поставили диагноз "рак предстательной железы", а затем удалили опухоль.

Ранее народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из клиники после лечения из-за проблем с сахаром.