Супруга госпитализированного Диброва показала его фото из больницы

Фото: соцсети

Жена шоумена Дмитрия Диброва навестила госпитализированного супруга. В соцсетях она опубликовала фото из больницы с ним.

Диброва положили в клинику после того, как он потерял сознание в кинотеатре "Октябрь". Это случилось 17 февраля, передает "Газета.ру".

Спустя несколько дней Полина Диброва сделала селфи с супругом и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался. Некоторое время пробудет в больнице", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что у Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт. Отмечалось, что телеведущий передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. В больнице он пробудет в течение нескольких дней до полного восстановления.