Актер Гаркалин госпитализирован с пневмонией

Фото: кадр из фильма "Шахматная королева”, режиссер Мария Маханько

Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали с пневмонией. Об этом РБК рассказала его дочь Ника.

По ее словам, ситуация некритическая, однако в настоящее время актер пребывает в больнице.

Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что у 65-летнего артиста появилась одышка. Осмотревшие Гаркалина медики решили поместить его в стационар. Позднее актеру поставили диагноз "пневмония".

Валерий Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый" и других.