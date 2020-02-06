Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

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Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

У 21-летней девушки диагностированы телесные повреждения и булимия.

"На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – уточнил собеседник агентства. Следователи проводят проверку.

Позже в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние гимнастки оценивается врачами как удовлетворительное.

"Состояние удовлетворительное, температура утром 36,6 градуса", – отметила собеседник агентства.

В справочной подчеркнули, что Солдатова проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Александра Солдатова – четырехкратная чемпионкой мира и трехкратная чемпионка Европы.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что спортсменка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.