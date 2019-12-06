Сможет ли восстановиться сорвавшаяся с высоты в Риге российская гимнастка

Российская воздушная гимнастка серьезно пострадала на соревнованиях в Латвии. 30-летняя спортсменка Евгения Асонова во время выполнения элемента сорвалась с высоты из-за лопнувшего троса, сломала несколько позвонков и повредила спинной мозг. Теперь она прикована к больничной койке, и пока неизвестно, сможет ли снова заниматься любимым видом спорта. Разбираемся, почему могло произойти ЧП, и рассказываем, какие прогнозы дают врачи по восстановлению гимнастки.

Подвела техника безопасности?

Фото: соцсети

24 ноября в Риге проходил второй Международный турнир по воздушной гимнастике, в котором принимала участие Евгения Асонова. Спортсменка выступала на снаряде "воздушное полотно", выполняла программу на высоте примерно 7-8 метров, состоящую из 10 обязательных элементов. Однако завершить ее так и не смогла.

"Во время выполнения последнего элемента "скольжение" на соединенных полотнах снаряд оборвался, и спортсменка упала вместе со снарядом на маты", – рассказала тренер девушки Елена Кустова.

По ее словам, на площадке не дежурила скорая помощь: присутствовала только одна медсестра, но она была не в состоянии помочь в такой тяжелой ситуации.





Елена Кустова тренер спортсменки Нам повезло, что скорая приехала быстро. Женю экстренно прооперировали: у нее сломаны два позвонка – первый поясничный и 12-й грудной, ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах.

Кустова добавила, что 1 декабря Асонову доставили из Риги в Москву. Однако реабилитация в столичной больнице оказалась платная – 80 тысяч рублей в неделю.

"Женя сама двигаться не может. Ее нужно переворачивать каждые полтора часа. Сиделки в больнице, которые будут это делать, платные – от 2 до 5 тысяч рублей в сутки. Пока работу сиделки осуществляют друзья Жени", – отмечает она.



По мнению тренера, в падении виноваты организаторы, которые плохо подготовили снаряд.

"Техника безопасности была нарушена, я осматривала подвес, снимала видео, есть фото. Была нарушена не только техника безопасности, но и сам подвес был организован неправильно. Поврежденное оборудование сняли, все куда-то спрятали", – заявила Кустова телеканалу Москва 24.





Елена Кустова тренер спортсменки Страховая компания оплатила только частично операцию и транспортировку из Латвии в Россию. Дальнейшее лечение страховая компания не покрывает. До травмы Женя работала фитнес-тренером. После такой операции по своей специальности она работать точно не сможет. Ей 30 лет, не замужем, детей нет.

Брат гимнастки Денис Асонов также уверен, что организаторы должны были обеспечить безопасность выступления спортсменки. "Но что-то пошло не так, оборвался трос. Лечение платное, бесплатные клиники отказались принимать, потому что это не экстренный случай, прошла уже неделя", – рассказывает он.



Фото: соцсети

Мама спортсменки Лидия подчеркивает, что не хочет кого-то обвинять, но, по ее словам, виновные в трагедии обязаны ответить за произошедшее.





Лидия Асонова мама спортсменки Виновные должны понести ответственность за такое халатное, преступное отношение к своим обязанностям.

В свою очередь, в Федерации воздушной атлетики России (ФВАР) рассказали телеканалу Москва 24, что берут на себя финансовую ответственность в связи со случившимся ЧП. Глава спортивной организации Анастасия Журавлева пояснила: "Срок реабилитации – 21 день. Мы оплачиваем данную реабилитацию и не отказывались оплачивать ее".

По информации ФВАР, правоохранительные органы Латвии проводят проверку по факту несчастного случая, по результатам которой будут установлены виновные. Следственный комитет России по Москве также организовал доследственную проверку в связи с ЧП.

Подруга пострадавшей гимнастки Маргарита Чантурия сейчас занимается сбором средств для помощи девушке. "Много сочувствующих людей, которые присылают деньги, особенно много людей, которые также занимаются в разных регионах воздушной акробатикой", – рассказала она в разговоре с Москвой 24.

"Я очень хочу вернуться"

Фото: соцсети

Сама Евгения, которая сейчас находится в реабилитационном центре, рассказала телеканалу Москва 24, что ей ежедневно делают различные процедуры, но динамики она пока не чувствует: "Боль не становится меньше".

"У меня по-прежнему очень сильно болит спина, тяжело спать, по ночам очень сильные боли. Я не могу без посторонней помощи ничего сделать сама: ни поесть, перевернуться уже могу чуть-чуть сама, но все равно мне нужно, чтобы мне помогали, перекладывали ноги", – пояснила гимнастка.

В своем Instagram она делится со своими подписчиками своими переживаниями, рассказывает, что "сейчас все не так, как хотелось бы", и принять происходящее – это "самое сложное".



"Иногда я закрываю глаза и представляю свой номер мысленно, как будто скоро исполню его снова, даже не так... как будто не исполняла его еще вовсе... я знаю каждый акцент в музыке, каждое движение, мне кажется, я даже научилась мысленно все время тянуть носки. Но надо принимать другое, что за то, чтобы просто встать с кровати, теперь нужно бороться, бороться каждый день", – пишет она.





Евгения Асонова воздушная гимнастка Надо принять, что воздух – это пока только смесь газов вокруг... И, наверное, только воздушники меня поймут, что воздух – это нечто другое, это состояние души! Я любила и люблю этот вид искусства, я всегда чувствовала, что это мое! А сейчас мне просто не хватает воздуха! Идите к своей мечте, идите по воздуху! И берегите себя! Я очень хочу вернуться!

Тренер Елена Кустова, которая после ЧП постоянно находится рядом со гимнасткой, добавила, что девушке прописали ношение специальных ортезов, которые помогают фиксировать ее стопы. Кроме того, ей назначили иглоукалывание, физиопроцедуры, а специальные аппараты сгибают и разгибают ноги спортсменки.

"Евгения не чувствует стоп вообще и не может ими двигать, поэтому стопы зафиксировали, чтобы они находились в правильном положении. Компрессионные чулки назначили, чтобы не образовывались тромбы в ногах", – добавила тренер.



Видео: YouTube/Кустова Елена

При этом, по словам завотделением реабилитации МГМУ имени Сеченова Константина Тернового, прогнозы по состоянию девушки положительные.





Константин Терновой завотделением реабилитации МГМУ имени Сеченова Евгения поступила в тяжелом состоянии после осложненной травмы позвоночника спустя всего пять дней после операции. Операция была сделана очень быстро после травмы, что и позволило ей не стать инвалидом.

"У пациентки уже появились движения в нижних конечностях, вернулась чувствительность, сегодня мы сняли послеоперационные швы, рана зажила, но должен предупредить, что реабилитация будет долгая: это процесс не одной недели, а может быть, даже нескольких месяцев", – пояснил врач телеканалу Москва 24.

Президент Федерации воздушной атлетики России Анастасия Журавлева также добавила, что 1 декабря был подписан трехсторонний договор между Федерацией, больницей и Евгенией.

"Стоимость реабилитации – 239 800 рублей. Данную сумму Федерация берет на себя, и это все прописано в договоре. У нее была страховка, страховая компенсировала стоимость не в полном объеме, но сейчас мы этот вопрос обсуждаем", – подчеркнула собеседница телеканала Москва 24.

Однако сама Евгения переживает из-за того, что договор подписан только на декабрь: дальше она не уверена, что Федерация будет оплачивать ее реабилитацию.