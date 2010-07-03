В СК проверят информацию о срыве гимнастки с высоты на соревнованиях в Риге

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту травмирования воздушной гимнастки на международных соревнованиях, цитирует старшего помощника ГСУ СК России по столице Юлияю Иванову Агентство "Москва".

По информации СМИ, инцидент произошел в конце ноября. Когда российская спортсменка выступала, ее трос оборвался, в результате чего она получила травмы различной степени тяжести.

Следователи проверят все изложенные факты. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на то, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщали СМИ, речь идет о воздушной гимнастке из Москвы Евгении Асоновой. Девушка сорвалась с высоты около 7–8 метров при выступлении на "воздушном полотне". Произошло это на соревнованиях 2-nd International Air Athletics Championship в Риге.

В октябре москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел на Большой Черкизовской улице. Отмечается, что женщина сорвалась с высоты четвертого этажа, однако ее успела схватить соседка. Крики услышал прохожий, который вызвал МЧС и помог затащить женщину в квартиру.