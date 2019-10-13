Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома. По информации телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на Большой Черкизовской улице.

Отмечается, что женщина сорвалась с высоты четвертого этажа. Однако ее успела схватить соседка. Крики услышал прохожий, который вызвал МЧС и помог затащить женщину в квартиру.

В сентябре человек выпрыгнул с седьмого этажа горящей квартиры в Ховрине. Пожар на площади 10 квадратных метров произошел в многоэтажке на улице Левобережной.