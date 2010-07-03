Человек выпрыгнул с седьмого этажа горящей квартиры в Ховрине

На севере столицы человек выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже, спасаясь от огня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Левобережной.

В оперативной сводке МЧС говорится, что случилось возгорание в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже 19-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горевшей квартиры выпрыгнул один человек, его осматривают медики. С восьмого этажа были спасены три человека, из них двое детей", – уточнили спасатели.

К настоящему времени пожар ликвидирован.

Минувшей ночью сотрудники МЧС спасли 15 человек в одном из зданий Измайловского кремля. По некоторым данным, в этом доме располагается хостел "Петр Первый". Огонь распространился в нежилом помещении на первом этаже, когда все люди спали. Пожар оперативно потушили, а всех спасенных передали врачам скорой помощи. Некоторых пришлось госпитализировать.

Накануне пожар произошел и в двухэтажном гостевом доме в подмосковном Домодедове. Огонь охватил постройку на площади 300 квадратных метров. В итоге рухнула крыша. Еще до приезда спасателей здание покинули 10 человек.

