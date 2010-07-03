Неизвестный обстрелял окно квартиры в центре столицы

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В окне квартиры одного из жилых домов в столичном районе Замоскворечье обнаружили пулевое отверстие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась женщина, работающая в квартире на улице Мытной, дом 7, строение 1.

"Женщина сообщила, что в окне детской комнаты обнаружила отверстие в стекле от, предположительно, пневматического оружия. Владельцы квартиры на данный момент находятся в отъезде", – сказал источник.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце августа неизвестный "снайпер" стрелял по окнам квартир в подмосковном Одинцове. Владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы.

Чуть ранее, в июле, неизвестные обстреляли машину в центре Москвы, ограбили ее водителя и скрылись. Преступники открыли стрельбу по машине, которая двигалась по Марксистской улице и, пригрозив водителю расправой, похитили из машины сумку с документами и деньгами.