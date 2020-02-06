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Москва 24

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Общество

17:00

Девять человек госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве госпитализировали 9 человек с признаками ОРВИ, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что эти люди в течение последних двух недель находились на территории Китая. У них были зафиксированы проявления острой вирусной инфекции.
После осмотра госпитализированных медики заявили, что ни у кого из них коронавирус выявлен не был.

Ранее сообщалось, что мобильные медбригады взяли на контроль состояние туристов из Китая для препятствия появлению и распространению нового коронавируса. В частности, врачи начали проводить осмотры в общежитиях столичных вузов и в гостиницах. Отмечалось, что на сегодняшний день в Москве ни один случай заболевания не подтвердился.

Минздрав России также начал готовиться к эпидемии коронавируса. В связи с этим были даны советы по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце прошлого года. От нового типа пневмонии скончались 563 человека, количество зараженных в Китае превысило 28 тысяч человек. Более 1,1 тысячи жителям удалось побороть болезнь.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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