Жители Китая пытаются тайно выбраться из зараженных коронавирусом территорий

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В интернете появились видео, на которых жители зараженных территорий Китая пытаются покинуть опасную зону. На одном из роликов мужчина передает ребенка через высокий забор из металлических блоков и железной сетки. Ограждение установлено прямо у въезда на мост через реку.



Паника среди местного населения началась еще в январе, когда власти провинции Хубэй приняли решение о закрытии еще 12 городов, помимо эпицентра коронавируса – города Ухань. Как сообщает "Интерфакс", в самом Ухане был закрыт автомобильный туннель под рекой Янцзы, а на действующих мостах установлены тепловизоры.



На другом видео группа людей пытается пересечь реку, спустившись с обрыва по камням. В толпе находится человек в форме, который снимает все на камеру. Чтобы избежать задержаний, попытки побега стараются пресечь предупредительными выстрелами в воздух.

Первые случаи нового коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, новым вирусом в Китае заражено более 28 тысяч человек, из них более 560 человек скончалось.

С 31 января Россия временно ограничила движение через пункты пропуска на отдельных участках границы с КНР. В качестве превентивной меры против распространения коронавируса с 1 февраля также ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, а с 3 февраля закрыты железные дороги. Остановлено движение поездов по маршрутам Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск.