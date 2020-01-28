Мобильные медбригады возьмут на контроль состояние туристов из Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве приняты все необходимые меры для препятствия появлению и распространению нового коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы все сейчас следим за новостями из Китая, где идет борьба с новым коронавирусом. Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира – ежедневно к нам приезжает огромное количество людей, в том числе из Китая", – заявила Ракова.

Она подчеркнула, что в Москве не подтвердилось ни одного случая этого заболевания.

"Несмотря на это, в Москве приняты все меры, чтобы не допустить появления и распространения нового типа коронавируса", – отметила заммэра.

Она добавила, что столичные власти плотно работают с управлением Роспотребнадзора. Дезинфекция проводится в местах посещения людей, в частности, спортивных и культурно-зрелищных местах, в общественном транспорте, гостиницах и на рынках.

Вместе с комитетом по туризму власти подготовили перечень гостиниц и туристических компаний, которые смогут предоставлять оперативную информацию о группах из Китая. Сформированы мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать дополнительный контроль и измерять температуры постояльцев гостиниц, где проживают туристические группы из Китая, заключила Ракова.

На сегодняшний день в столице с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек – ни у кого это заболевание не подтвердилось, отметила заммэра.

По ее словам, столица располагает достаточным количеством мощностей в инфекционных стационарах. Был сформирован запас необходимых материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, специального медицинского оборудования.

Медицинские сотрудники также обеспечены респираторами, защитными костюмами, масками, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.

"Мы будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры. Оперативный штаб будет ежедневно публиковать сводку для того, чтобы всю информацию доводить до сведения СМИ и жителей Москвы", – заключила Анастасия Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Для координации деятельности городских и федеральных служб в столице создан оперативный штаб. Он должен будет следить за ситуацией и принимать необходимые решения. Взяты под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов.

В случае угрозы безопасности туда будут высылать оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра. В больницах и аптеках есть достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, тем не менее их закупят дополнительно, отметил мэр.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибли. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

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