У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

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У телеведущего Дмитрия Диброва, госпитализированного накануне, диагностировали микроинсульт. Он чувствует себя удовлетворительно, рассказал Агентству "Москва" представитель телеведущего Табриз Шахриди.

По его словам, Дибров передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. По рекомендации врачей он будет находиться в больнице 7–10 дней.

В понедельник, 17 февраля, Диброва экстренно доставили в Боткинскую больницу из кинотеатра "Октябрь". Сообщалось, что у журналиста случился приступ эпилепсии, однако Шахиди опроверг эту информацию.