В театре Армена Джигарханяна рассказали о его состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на завтруппой Театра Джигарханяна Вячеслава Дьяченко.
Он рассказал, что бывшая жена артиста Татьяна Сергеевна отмечает его хорошее настроение. Дьяченко пояснил, что она попросила его донести до общественности, что актер находится с близкими ему людьми, а информация о том, что он одинок, не соответствует действительности.
"Армен Борисович сейчас находится в окружении своих родных близких людей, к нему постоянно приходят друзья, с которыми он с удовольствием общается", – цитирует Дьяченко слова экс-супруги артиста.
В ноябре прошлого года появилась информация о госпитализации Джигарханяна, которая, как выяснилось позднее, оказалась ложной. По словам друга артиста Артура Согомоняна, известный актер проходил в больнице профилактическую терапию.
Будучи на больничном, Армен Джигарханян продолжал руководить театром удаленно. При этом представители актера уточнили, что к полноценной работе артист вернется тогда, когда "сам решит".
Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.
Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
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