Представитель Джигарханяна опроверг тяжелое состояние артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит профилактическое обследование в одном из медицинских учреждений столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя артиста Артура Согомоняна, добавив, что артист пробудет в больнице еще один день.

"У Армена Борисовича сегодня было очередное профилактическое обследование, которое он проходит периодически. С ним все в порядке, ничего серьезного. Он еще на день останется в одной из столичных клиник", – заявил Согомонян.

Ранее появилась информация о госпитализации Джигарханяна в столичную больницу в крайне тяжелом состоянии.

"Джигарханян на плановом обследовании, скоро вернется", – подтвердил сайту Москва 24 руководитель труппы театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

Об ухудшении здоровья артиста сообщалось в октябре 2017 года. Тогда Джигарханян провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе актер впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.

Армен Джигарханян известен по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он занимает должность президента и художественного руководителя Московского драматического театра.