В театре Джигарханяна рассказали о состоянии артиста

18:01
18:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, в театре его ждут на первую премьеру спектакля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.
"Армен Борисович чувствует себя хорошо, мы ждем его на первую премьеру сезона – "Тетка Чарли", которая состоится 27 сентября. У него все хорошо, еще он планировал посетить спектакль "Мольер", – сказали в пресс-службе.
Знаменитого актера и режиссера выписали из больницы 20 августа. В больницу Джигарханяна отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета.
Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.
Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
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