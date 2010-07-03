В театре Джигарханяна рассказали о состоянии артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, в театре его ждут на первую премьеру спектакля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.

"Армен Борисович чувствует себя хорошо, мы ждем его на первую премьеру сезона – "Тетка Чарли", которая состоится 27 сентября. У него все хорошо, еще он планировал посетить спектакль "Мольер", – сказали в пресс-службе.

Знаменитого актера и режиссера выписали из больницы 20 августа. В больницу Джигарханяна отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

