Суд признал законным приговор экс-жене Джигарханяна

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Останкинский суд Москвы признал законным приговор экс-супруге Армена Джигарханяна в виде 200 часов обязательных работ за нарушение тайны личной жизни.

"Приговор Мирового судьи в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменения", – сказала судья, передает РИА Новости.

Осужденная приняла решение апелляционной инстанции спокойно, отметив, что она "к субботникам с детства привыкла".

20 ноября 2018 года суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, ее обязали выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Как сообщил на суде один из свидетелей обвинения, Цымбалюк-Романовская установила в рабочем кабинете Джигарханяна скрытую камеру, а затем без его ведома послала сделанную видеозапись в ток-шоу. По словам свидетеля, камера проработала полгода.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в конце ноября 2017 года. По словам адвоката актера, между бывшими супругами остались имущественные споры.