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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель Артур Согомонян.
По его словам, знаменитого актера и режиссера выписали 20 августа. "Я с ним сегодня говорил, чувствует он себя нормально, в хорошем настроении", – подчеркнул Согомонян.
14 августа СМИ сообщили об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Однако друг актера Марк Рудинштейн опроверг эту информацию, заявив, что в больницу Джигарханяна отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета. 15 августа Артур Согомонян рассказал, что актеру сделали ряд процедур, но слухи об операции недостоверны.
Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
20 августа врачи подтвердили воспаление легких у режиссера Марка Захарова. По словам директора театра "Ленком" Марка Варшавера, Захаров находится в палате, а не в реанимации и его могут выписать через два–три дня.
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