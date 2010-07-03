Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель Артур Согомонян.

По его словам, знаменитого актера и режиссера выписали 20 августа. "Я с ним сегодня говорил, чувствует он себя нормально, в хорошем настроении", – подчеркнул Согомонян.

14 августа СМИ сообщили об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Однако друг актера Марк Рудинштейн опроверг эту информацию, заявив, что в больницу Джигарханяна отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета. 15 августа Артур Согомонян рассказал, что актеру сделали ряд процедур, но слухи об операции недостоверны.

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.

20 августа врачи подтвердили воспаление легких у режиссера Марка Захарова. По словам директора театра "Ленком" Марка Варшавера, Захаров находится в палате, а не в реанимации и его могут выписать через два–три дня.