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Общество

18:13

Друг Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально, завтра его выпишут, рассказал друг актера Артур Согомонян.

"К работе он вернется, когда сам решит, но вообще-то он все время на связи с театром – он продолжает руководство удаленно", – цитирует его Агентство "Москва".

15 ноября Согомонян сообщил, что Джигарханян проходит в больнице профилактическую терапию. СМИ писали, что он находится в реанимации из-за обострения хронических заболеваний на фоне затяжной пневмонии. Однако друг артиста заявил, что пневмонии у актера нет.

Об ухудшении здоровья Джигарханяна говорили и в августе. Тогда он попал в больницу на две недели из-за повышенного содержания сахара в крови.

В 2018 году актер также часто оказывался в медучреждениях. В 2017-м он пережил развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам знакомых, стресс повлиял на здоровье артиста.

Друг Джигарханяна опроверг тяжелое состояние артиста

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