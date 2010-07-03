Друг Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально, завтра его выпишут, рассказал друг актера Артур Согомонян.

"К работе он вернется, когда сам решит, но вообще-то он все время на связи с театром – он продолжает руководство удаленно", – цитирует его Агентство "Москва".

15 ноября Согомонян сообщил, что Джигарханян проходит в больнице профилактическую терапию. СМИ писали, что он находится в реанимации из-за обострения хронических заболеваний на фоне затяжной пневмонии. Однако друг артиста заявил, что пневмонии у актера нет.

Об ухудшении здоровья Джигарханяна говорили и в августе. Тогда он попал в больницу на две недели из-за повышенного содержания сахара в крови.

В 2018 году актер также часто оказывался в медучреждениях. В 2017-м он пережил развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам знакомых, стресс повлиял на здоровье артиста.