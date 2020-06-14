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Общество

15:09

Армена Джигарханяна выписали из больницы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из московской клиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официального представителя Артура Согомоняна.

"Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке", – сказал Согомонян.

О госпитализации артиста Согомонян сообщил 8 июня. Он отмечал, что артист проходит лечение в больнице из-за проблем с сахаром.

За последние два года это шестая госпитализация артиста. Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови.

Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе прошлого года артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.

В последний раз Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц 31 января, откуда выписали 2 февраля.

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

Представитель Джигарханяна рассказал о его госпитализации

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