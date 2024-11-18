Юрий Куклачев опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом сообщает News.ru.

Дрессировщик рассказал, что ложится на обследование ежегодно. Он также добавил, что в больницу пришел "своими ногами" и пробудет там три дня.

"У меня сейчас возьмут все анализы, просмотрят, прослушают сердце и отпустят. Я же работаю. Я уже два месяца выступаю", – поделился Куклачев.

Артист добавил, что вскоре у него пройдет шоу, билеты на него уже распроданы. Он призвал не пугать людей, собирающихся посетить выступление.

"Это плановое обследование, потому что сейчас елки будут, у меня огромный спектакль, мощный, всех приглашаю! Там по два-три спектакля каждый день, как я могу. Надо обязательно обследоваться. Так что жив Куклачев. Все нормально. Я с вами. Обнимаю вас", – заключил он.

Сын артиста Дмитрий также добавил, что Куклачев чувствует себя хорошо и ничего серьезного не произошло.

"Он действительно сейчас находится в кардиоцентре, но это всего лишь плановый осмотр. Никаких осложнений нет. Он рвется в бой и готовится выступать. А чтобы выступать, необходимо пройти всех врачей. Сосуды – это не шутки", – сказал Дмитрий в беседе с Агентством "Москва".

Дочь Куклачева Екатерина также подтвердила информацию, что отец посетил врача в рамках планового осмотра.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Куклачева. Как писали журналисты, артист самостоятельно обратился к медикам.

До этого народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали коронавирус. Сообщалось, что Николаева госпитализировали в одну из столичных больниц после обморока. Позже артист сообщил, что попал в больницу с воспалением легких. Он подтвердил госпитализацию и заявил, что уже идет на поправку.