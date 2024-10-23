Актриса Светлана Дружинина опровергла сообщения об ухудшении самочувствия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла информацию об ухудшении своего самочувствия. Об этом она заявила Агентству "Москва".

"Я хорошо себя чувствую. Не ведитесь на слухи", – сказала актриса.

Утром 23 октября СМИ писали, что на днях Дружинина якобы обратилась к врачам из-за сильных болей в области левой лопатки.

Ранее народная артистка РФ, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла сведения об инсульте.

Журналисты утверждали, что якобы она летом перенесла инсульт и сейчас проходит реабилитацию. Жемчужная отметила, что у нее проблем со здоровьем нет, "все нормально".