23 октября, 14:25Культура
Актриса Светлана Дружинина опровергла сообщения об ухудшении самочувствия
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла информацию об ухудшении своего самочувствия. Об этом она заявила Агентству "Москва".
"Я хорошо себя чувствую. Не ведитесь на слухи", – сказала актриса.
Утром 23 октября СМИ писали, что на днях Дружинина якобы обратилась к врачам из-за сильных болей в области левой лопатки.
Ранее народная артистка РФ, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла сведения об инсульте.
Журналисты утверждали, что якобы она летом перенесла инсульт и сейчас проходит реабилитацию. Жемчужная отметила, что у нее проблем со здоровьем нет, "все нормально".
"Киноулица": Светлана Дружинина