Директор Ильина Гвоздев: госпитализированный актер скоро выйдет на связь

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Состояние госпитализированного актера и музыканта Александра Ильина хорошее, передает ТАСС со ссылкой на концертного директора группы "План Ломоносова" Максима Гвоздева.

Гвоздев рассказал, что сейчас актер отдыхает, но вскоре должен выйти на связь. По его словам, все запланированные концерты артиста пройдут согласно гастрольному графику.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Интерны" находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского. Как утверждали журналисты, Ильина доставили в столичную больницу с острой болью внизу живота с подозрением на аппендицит.

Диагноз подтвердился, актеру провели операцию. По словам медиков, все прошло планово.