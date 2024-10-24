Экс-солиста "Отпетых мошенников" Богомазова выписали из больницы

Фото: vk.com/garikbogomazov

Бывшего участника группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова выписали из столичной больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Майю Троян.

По ее словам, с ним все хорошо.

О том, что Богомазов вернулся к работе, стало известно еще 21 октября. При этом подробности и причины госпитализации не сообщались.

Богомазова доставили в больницу утром 17 октября. Жена артиста Виктория отметила, что состояние певца было стабильным. Она также говорила, что 20 октября он планировал вернуться к работе.

Сам певец заверял, что чувствует себя хорошо.

