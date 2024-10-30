Звезда сериала "Интерны" Ильин госпитализирован в удовлетворительном состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

По словам медиков, актер находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее СМИ писали, что Ильина доставили в столичную больницу с острой болью внизу живота. После того как аппендицит подтвердился, актеру провели операцию. Все прошло планово.

До этого в Москве госпитализировали бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова. Его супруга Виктория сказала, что состояние певца было стабильным. Сам он также утверждал, что чувствует себя хорошо.

Уже 21 октября Богомазова выписали и он вернулся к работе. При этом его PR-директор Майя Лазарева не привела подробности и не назвала причины госпитализации певца, так как, с ее слов, для Богомазова это неприятное событие.