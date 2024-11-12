"МК": телеведущий Юрий Николаев госпитализирован в Москве после обморока

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущего и артиста Юрия Николаева госпитализировали в одну из столичных больниц после обморока. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По некоторым данным, 75-летний телеведущий почувствовал недомогание днем 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной. Николаев упал в обморок, в результате чего ударился головой. Тогда ему вызвали скорую, но артист отказался от госпитализации и стал лечиться дома.

Второй раз, по информации СМИ, телеведущий упал в обморок утром 10 ноября. Также он жаловался на недомогание. В связи с этим племянница Ольга вызвала врачей, которые госпитализировали Николаева в сопровождении жены.

При этом последние несколько лет у телеведущего наблюдались проблемы с сердцем.

Ранее стало известно о госпитализации с болью внизу живота артиста Александра Ильина. Актеру провели операцию. По словам медиков, все прошло планово. Позже концертный директор Максим Гвоздев отметил, что актер отдыхает, но совсем скоро должен выйти на связь.

