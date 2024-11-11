Жена Константина Хабенского опровергла сообщения о своей госпитализации

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Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опровергла сообщения о своей госпитализации, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, она чувствует себя хорошо, а информация в СМИ не соответствует действительности.

"Никакой госпитализации нет. Со мной все хорошо", – сказала супруга Хабенского.

Ранее СМИ писали о госпитализации Литвиновой. По их данным, у актрисы якобы диагностировали остеоартрит на ранней стадии.

В конце октября стало известно о госпитализации актера Александра Ильина – младшего. Как утверждали журналисты, ему провели операцию по удалению аппендицита. По словам медиков, все прошло планово.

Позже его концертный директор Максим Гвоздев сообщил, что операции не было.