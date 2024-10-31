ТАСС: Тарасова не испытывает сейчас проблем со здоровьем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обращалась в больницу из-за язвенной болезни, однако в настоящий момент она не испытывает проблем со здоровьем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, иногда язва у Тарасовой обостряется. В последний раз она была в больнице две недели назад, и врачи ее полностью стабилизировали.

"Сейчас проблем со здоровьем она не испытывает, что ярко демонстрируют ее съемки в "Ледниковом периоде", в котором она сейчас участвует", – говорится в сообщении.

Ранее телеграм-каналы писали о резком ухудшении здоровья Тарасовой из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. При этом она якобы жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. В СМИ подчеркивали, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали держаться строгой диеты.

Между тем 24 октября народную артистку РФ Алену Яковлеву выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Актриса уточнила, что теперь будет продолжать лечение дома.

Яковлева была госпитализирована 21 октября с подозрением на аппендицит. По словам актрисы, это произошло после того, как она отыграла спектакль. Позднее выяснилось, что врачи диагностировали у нее другое заболевание, однако Яковлева не уточнила какое.