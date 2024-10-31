Директор госпитализированного Ильина-младшего сообщил, что актер скоро вернется к работе

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Актер Александр Ильин – младший, которого ранее госпитализировали с болью внизу живота, скоро вернется к гастролям. У него не было операции по удалению аппендицита, заявил его концертный директор Максим Гвоздев. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Гастроли группы "План Ломоносова", в которой артист занимает роль солиста, пройдут по расписанию. Ближайший концерт пройдет 2 ноября. На данный момент Ильин-младший чувствует себя хорошо, отметил директор актера.

О госпитализации артиста стало известно 30 октября. Как утверждали журналисты, диагноз Ильина подтвердился, актеру провели операцию. По словам медиков, все прошло планово. Позже Гвоздев отметил, что актер отдыхает, но совсем скоро должен выйти на связь.