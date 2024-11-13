Ведущий Юрий Николаев опроверг информацию о выявленном COVID

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали коронавирус, передает ТАСС.

Также он отметил, что чувствует себя сейчас нормально.

Ранее стало известно, что Николаева госпитализировали в одну из столичных больниц после обморока.

СМИ писали, что 75-летний телеведущий почувствовал недомогание днем 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной. Николаев упал в обморок, в результате чего ударился головой. Второй раз телеведущий якобы упал в обморок утром 10 ноября. Также он жаловался на недомогание.

Позже артист сообщил, что попал в больницу с воспалением легких. Он подтвердил госпитализацию и заявил, что уже идет на поправку.