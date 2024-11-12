Телеведущий Юрий Николаев заявил, что чувствует себя нормально после госпитализации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев сообщил в беседе с ТАСС, что чувствует себя нормально после госпитализации.

"Спасибо за беспокойство", – добавил он.

В беседе с Агентством "Москва" артист подтвердил госпитализацию и заявил, что уже идет на поправку. Он также передал благодарность тем, кто переживает за его состояние, и передал "всем привет".

Ранее стало известно, что Николаева госпитализировали в одну из столичных больниц после обморока.

По некоторым данным, 75-летний телеведущий почувствовал недомогание днем 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной. Николаев упал в обморок, в результате чего ударился головой. Второй раз, по информации СМИ, телеведущий упал в обморок утром 10 ноября. Также он жаловался на недомогание.

При этом последние несколько лет у телеведущего наблюдались проблемы с сердцем.