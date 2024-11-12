Телеведущий Юрий Николаев заявил, что чувствует себя нормально после госпитализации

12 ноября, 12:15Культура
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев сообщил в беседе с ТАСС, что чувствует себя нормально после госпитализации.
"Спасибо за беспокойство", – добавил он.
В беседе с Агентством "Москва" артист подтвердил госпитализацию и заявил, что уже идет на поправку. Он также передал благодарность тем, кто переживает за его состояние, и передал "всем привет".
Ранее стало известно, что Николаева госпитализировали в одну из столичных больниц после обморока.
По некоторым данным, 75-летний телеведущий почувствовал недомогание днем 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной. Николаев упал в обморок, в результате чего ударился головой. Второй раз, по информации СМИ, телеведущий упал в обморок утром 10 ноября. Также он жаловался на недомогание.
При этом последние несколько лет у телеведущего наблюдались проблемы с сердцем.