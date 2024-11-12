Телеведущий Николаев заявил, что находится в больнице с воспалением легких

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев сообщил, что попал в больницу с воспалением легких, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что находится в состоянии средней тяжести.

"Да, я лежу в больнице, самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее", – сказал артист.

Ранее стало известно, что Николаева госпитализировали в одну из столичных больниц после обморока.

СМИ писали, что 75-летний телеведущий почувствовал недомогание днем 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной. Николаев упал в обморок, в результате чего ударился головой. Второй раз телеведущий якобы упал в обморок утром 10 ноября. Также он жаловался на недомогание.

Позже артист подтвердил госпитализацию и заявил, что уже идет на поправку. Он также передал благодарность тем, кто переживает за его состояние.