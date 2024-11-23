Актриса Светлана Дружинина опровергла сообщения о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка РФ Светлана Дружинина опровергла сообщения СМИ о том, что ее госпитализировали, сообщает Агентство "Москва".

По словам актрисы, она чувствует себя хорошо, а все слухи о ее здоровье не соответствует действительности.

"Со мной все хорошо. Я очень закаленный человек. Напомню: я окончила балетную школу Большого театра. Это не только физическая нагрузка, это невероятный психологический тренинг. <…> Я не знаю, кто распускает слухи о моем состоянии, о моих болезнях. Они, видимо, получают за это хорошие деньги", – сказала она.

Дружинина добавила, что в 2021 году вместе с супругом переболела коронавирусом. Он полностью вылечился, а у нее остались последствия. При этом, как уточнила актриса, постковидный синдром – это совершенно нормально, она продолжает работать.

СМИ писали об экстренной госпитализации Дружининой утром 23 ноября. Отмечалось, что ей назначили противоопухолевую терапию после перенесенного бронхита.

Ранее художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев опроверг слухи о своей госпитализации. Дрессировщик рассказал, что ложится на обследование ежегодно. Он также добавил, что в больницу пришел "своими ногами" и пробудет там три дня.

Артист добавил, что вскоре у него пройдет шоу, билеты на него уже распроданы. Он призвал не пугать людей, собирающихся посетить выступление. Сын артиста Дмитрий также добавил, что Куклачев чувствует себя хорошо и ничего серьезного не произошло.