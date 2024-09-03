Александр Буйнов выступил в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Народный артист РФ, певец Александр Буйнов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице и выступил перед военнослужащими, сообщает Агентство "Москва".

"Первое, что меня приятно порадовало, это организация. Все эти инстанции пройти за такое короткое время – это поражает. Я увидел здесь красивых взрослых ребят, мужиков, внушающих доверие. В глазах у них светится патриотизм, не показной и не деланный. Это настоящие патриоты, без лишнего пафоса. И молодые ребята тоже мотивированы, я получил массу впечатлений", – сказал Александр Буйнов.

Он также пожелал военнослужащим здоровья и исполнил для них несколько музыкальных произведений.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее пункт посетила российская певица Ирина Дубцова. По ее словам, отбор организован на высшем уровне. Также Дубцова сказала, что сейчас здесь стало гораздо лучше. По ее словам, в прошлом году еще не было мест, чтобы люди могли посидеть и поговорить. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.

